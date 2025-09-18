Incendio de barco atunero en zona industrial de Cartagena dejó millonarias pérdidas

Una conflagración tuvo lugar en el barco Enterprise, al parecer, perteneciente a la empresa Seatech Internacional quien produce el reconocido producto atún Van Camp’s.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, la emergencia se registró en el muelle de la compañía atunera, y se concentró en el cuarto de máquinas, hasta donde llegó personal especializado para sofocar las llamas.

Por ahora no se ha logrado establecer el motivo del incendio, ni tampoco un saldo oficial de personas afectadas. Recordemos que esta empresa ha sido cuestionada en años anteriores, por su presunta violación a los derechos laborales.