Horóscopo del profesor Salomón para hoy 18 de septiembre: El día de hoy traerá prosperidad y riqueza

Las personas que nacieron en la fecha de hoy, 18, están llamadas a la prosperidad, a ser líderes y a estar bajo cambios constantes. Este nuevo año vendrá de la mano con muchos viajes y dinero que traerá estabilidad.

El color del día es el amarillo.

La fruta es el durazno.

El número: 9540.

La recomendación, activar la canela para traer prosperidad.

Horóscopo del día 18 de septiembre

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Si recientemente usted ha sido injusto o han cometido injusticias en contra suyo, es momento de hacer justicia, debe aclarar las situaciones para que todo cambie y pueda mejorar. Por otro lado, si usted ha estado haciendo las cosas bien, es momento de que reciba su recompensa.

Número del día: 9850.

Recomendación: El reventador y el jabón de coco.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

No se debe alterar por ninguna situación o persona, debe tener cabeza fría para saber manejar las diferentes situaciones que se le presentan, debe escuchar y analizar muy bien antes de tomar decisiones. No debe creer lo que le cuenten los demás, solamente en lo que usted vea o escuche.

Número del día: 0977.

Recomendación: El agua direccionada antiestrés y el palo santo.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

No debes hacerte cargo de los pesos de otras personas, está bien que ayude y oriente a los demás, pero no debe hacerse cargo de los problemas de otros. Tiene que quitarse de encima todo lo que no le corresponde para poder tener calma y felicidad.

Número del día: 1234.

Recomendación: El agua de la sabiduría y los linos.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

En cuanto a su situación económica, se le cerrarán algunas puertas, pero se abrirán otras que no estaba esperando. Debe enfocarse y visualizarse para poder activar todas las fuentes de dinero que están cerca de llegar a su vida.

Número del día: 8211.

Recomendación: La colonia llama plata y la garrafa de la prosperidad.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Hay una nueva fuente de ingreso muy interesante que está esperando por usted, si necesita de dinero, solicite un crédito en los próximos días, pues seguramente se lo aprobarán muy fácil. La abundancia está encaminada a su vida, pero debe tener paciencia.

Número del día: 2758.

Recomendación: Las 33 mieles de la prosperidad.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Todo está favorecido para usted, pero debe tener muy en cuenta como están las relaciones dentro de su familia, debe solucionar los inconvenientes, si hay peleas hay que reconciliar, escuchar y perdonar. Es de gran importancia para que todo pueda mejorar.

Número del día: 3470.

Recomendación: El velón de las siete potencias y el incienso de chocolate.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Es importante que se comporte bien con su familia, debe compartir, escuchar y hablar con ellos, el diálogo es muy importante para que exista la armonía en su hogar. Recuerde no juzgar a sus familiares, pues entre todos deben apoyarse para que cada uno pueda solucionar sus situaciones.

Número del día: 7478.

Recomendación: La casa de Santa Marta y el sahumerio litúrgico.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su vida está iluminada en todos los aspectos, todos sus planes y sus proyectos están listos para que los cumpla, sus ideas tienen mucho alcance, así que no pierda tiempo pensando en cosas que no le aportan ni le traen nada bueno.

Número del día: 2250.

Recomendación: El agua de hierro y la crema de ámbar.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Tiene que adaptarse a las situaciones que se le presentan, pues no todo puede ser bueno, algunas veces la vida lo pondrá en situaciones en las que la puede pasar mal, pero tiene que aprender a convivir y disfrutar con ello.

Número del día: 5219.

Recomendación: La garrafa de ruda y el velón abre caminos.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tendrá mucho trabajo y mucha actividad, a veces puede sentirse agotado, pero debe seguir adelante, ya que esto traerá ganancias, estabilidad y bendición. Recuerde que el trabajo dignifica y es el medio que la vida le ha dado para que pueda lograr todas sus metas.

Número del día: 0426.

Recomendación: El ritual del trabajo y el velón lluvia de oro.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Prontamente, le llegará una gran bendición relacionada con mucho dinero, le pagarán, le aprobarán o ganará algo que le traerá gran abundancia. Además, su trabajo será muy valorado, sea cual sea su trabajo, se verá relacionado con una recompensa por su labor.

Número del día: 2527.

Recomendación: El velón lluvia de plata.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Debe tener mucha calma para que todo se pueda solucionar, pues no es cuando usted quiera, sino cuando las cosas deban pasar. Ser impaciente solo obstaculiza otros aspectos de su vida y no deja que las cosas fluyan como deberían.

Número del día: 4076.

Recomendación: El vencedor.

