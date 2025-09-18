Homenaje al legado de ‘El Curro’ Angulo Bossa en el Club Cartagena

Las tardes en el Club Cartagena se convierten en un espacio de encuentro con la cultura y la memoria gracias al Ciclo de Charlas Inspira, una iniciativa que exalta el valor de las tradiciones y convoca a la conversación alrededor de quienes han dejado huella en la historia cultural de la ciudad y la región.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En esta nueva edición, se rendirá homenaje a la vida y legado de Angulo Bossa, “El Curro”, un cartagenero ilustre marcó generaciones con su pensamiento y compromiso social, a través de un espacio llamado “Añoranzas de Angulo Bossa”.

La tertulia contará con la participación del abogado Rafael Ballestas, quien hablará sobre El Curro´', como amigo y jurista; el director de El Universal, Nicolás Pareja, abordará su espíritu bohemio y el escritor y periodista cultural Gustavo Tatis Guerra, lo hará desde su figura de escritor y cronista. Ellos conversarán sobre la vigencia de sus ideas y la trascendencia de su obra en el Caribe colombiano.

El Club Cartagena invita a sus socios y a la ciudadanía interesada en la cultura a sumarse a este espacio de reflexión, en el que las palabras se convierten en puentes de memoria.

Fecha: Viernes, 19 de septiembreHora: 6:00 p.m.

Happy Hour: desde las 5:00 p.m.

Las Charlas Inspira son una oportunidad para reencontrarse con las raíces culturales, fortalecer los lazos de comunidad y rendir tributo a quienes han inspirado con su legado.