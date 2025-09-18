Gobierno colombiano presenta avances para realizar interconexión eléctrica con Panamá

Los Ministerios de Ambiente y Minas y Energía, presentaron en una reunión de alto nivel en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, los avances para materializar el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, el cual contempla una línea de corriente continua de alto voltaje de 500 km entre Cerro Matoso, Córdoba y la Provincia de Panamá, con una capacidad de 400 megavatios.

Entre los puntos se destacan que Colombia ya cuenta con un esquema definido y listo para dar certidumbre a inversionistas, también se instalaron mesas técnicas entre ANLA, Parques Nacionales Naturales de Colombia y la empresa ISA para atender los requerimientos institucionales, y de igual forma, se llevaron a cabo consultas previas con comunidades étnicas y autoridades ambientales.

“Comunidades de Acandí han solicitado la ampliación de su santuario, pero que lo han hecho en un acuerdo con que este proyecto es factible y van a permitir su realización”, indicó la Ministra de Ambiente (e) Irene Vélez.

Se definió que ISA entregará, a más tardar en enero de 2026, los estudios de impacto ambiental completos del proyecto.

“Este proyecto es clave para transportar energía limpia del sur, rico en sol, viento y agua hacia el norte, donde se producen las mayores emisiones de CO₂”, agregó la ministra.