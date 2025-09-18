“Fue un compromiso del Estado para lograr firmar la Paz”: Santos sobre sentencia de la JEP

USA248. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 28/01/2025.- El expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, habla en una conferencia de prensa para anunciar el 'Reloj del Juicio Final' celebrada este martes, en el Instituto de Paz de los Estados Unidos en Washington (EE.UU.). El 'Reloj del Juicio Final', una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca, se encuentra este año a 89 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado nunca de marcar la hora final en sus 78 años de historia. EFE/ Lenin Nolly / Lenin Nolly ( EFE )

El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció en la noche de este miércoles frente a la sentencia de 8 años que emitió la JEP contra el último secretariado de las extintas FARC.

#POLÍTICA “Lo que hoy no podemos permitir es que este debate se use para desfigurar la importancia del proceso de paz y cargarle a ese acuerdo la responsabilidad de los males y aberraciones que hoy enfrenta el país”, dijo el expresidente Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) frente… pic.twitter.com/VK2w14JN2I — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 18, 2025

Según dijo el exmandatario a través de un comunicado, aunque entiende la frustración de quienes señalan que las sanciones impuestas por la jurisdicción son débiles, “esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz y la palabra del Estado es inviolable”.

En el mismo sentido, mencionó Santos que lo que no se puede permitir es que el debate alrededor de dichas medidas se “use para desfigurar la importancia del proceso de paz y cargarle a ese acuerdo la responsabilidad de los males y aberraciones que hoy enfrenta el país”.

El expresidente Santos también le salió al paso a los cuestionamientos según los cuales del acuerdo se firmó “para entregarle el país a las FARC”, calificó dichos señalamientos como “absurdos” e indicó que se trata de “puras mentiras”.

“Se nos olvida de dónde veníamos: de una guerra a muerte, de secuestros, de extorsiones, de sangre y crueldad, de una violencia que no nos deja progresar. Yo mismo, como ministro de Defensa y como presidente, comandé operaciones que debilitaron como nunca a la guerrilla. No se sentaron a negociar por cortesía: se sentaron porque los obligamos a punta de garrote”.

Agregó el exmandatario que “la paz no fue un regalo. Fue una negociación muy dura, con concesiones de lado y lado” e insistió en que de eso se trata la justicia transicional para lograr la paz. Dijo además que la realidad es que “la guerrilla más grande del continente desapareció, más de 13.000 combatientes se desmovilizaron y entregaron sus armas”.