Cartagena de Indias, epicentro de la industria de romance internacional

Con Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum 2025, La Heroica se fortalece como epicentro de la industria de romance internacional y la plataforma clave de actualización, inspiración y networking para los profesionales de la industria en Colombia y América Latina.

El evento se realizará del 22 al 24 de septiembre de 2025, en su tercera versión, en el Centro de Convenciones de Las Américas, consolidándose como el encuentro especializado en bodas más relevante de la región, con la participación de renombrados conferencistas y expertos internacionales de

Brasil, Perú, República Dominicana, México, Australia, España, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos y Turquía.

*Pasarela nupcial en el Castillo de San Felipe

Uno de los momentos más esperados es la pasarela nupcial, la cual tendrá lugar en el Castillo de San Felipe, el lunes 22 de septiembre a las 7:00 p.m. Esta pasarela realzará las locaciones patrimoniales únicas de la ciudad para la realización de bodas de destino. El diseñador invitado será el colombiano Andrés Pajón, quien presentará las últimas tendencias en vestidos para novias, novios e invitados a bodas.

Una agenda de alto nivel

Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum ofrece una experiencia integral con workshops especializados, muestra comercial de alto nivel, espacios para el relacionamiento estratégico, pasarelas con las últimas tendencias y experiencias gastronómicas diseñadas especialmente para este encuentro. Todo en un escenario que combina el encanto histórico y caribe: Cartagena, la ciudad preferida para bodas de destino.

Estas son algunos de los momentos más importantes:

- *Lunes 22 de septiembre: *Pasarela de moda en el Castillo San Felipe de Barajas con el diseñador Andrés Pajón.

- *Martes 23 de septiembre*Apertura de la feria (entrada libre) y masterclass.

- Miércoles 24 de septiembre Continuación de la agenda académica y de la feria.

Feria de bodas con entrada libre

La feria incluye el Dreams Experience, un espacio abierto al público con entrada libre que contará con charlas informales con destacadas personalidades como Kika Rocha, María Paola Mejía de La Mesa de María P, Jessica de la Peña, Estefanía Borge, Kimberly Reyes y Siad Char, ofreciendo consejos y mostrando lo mejor de su trabajo en moda, estilo y lifestyle.

“Después de dos espectaculares versiones de Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum, nos preparamos para volver a ser el epicentro de la industria del romance del 22 al 24 de septiembre.

El mar Caribe, calles coloniales iluminadas por faroles, ocasos deslumbrantes, balcones florecidos y una brisa que arrulla constituyen el mejor escenario para vivir momentos de colección con la persona amada, algo que se hace más especial, de su mano. Con la ayuda de grandes profesionales que impulsan la realización de eventos”, expresó Mary Cuéter, integrante del equipo organizador de Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum”.

En esa misma línea, Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutivo de Corpoturismo, destacó: “Cartagena es ideal para el turismo de romance, que incluye las bodas de destino:

1- Cartagena es uno de los destinos más apetecidos por los extranjeros y nacionales, tanto por sus playas como por su centro histórico, que evoca romance. Esto la ayudó a convertirse, en seis ocasiones, en un destino de luna de miel líder en Latinoamérica gracias al reconocimiento de los World Travel Awards.

Actualmente, estamos nominados en Cuatro categorías a nivel de Sudamérica (como destino): Mejor destino cultural, de romance, de luna de miel y mejor entidad de promoción. Cartagena fue nominada el año pasado como Mejor destino de Luna de miel a nivel mundial por los World Travel Awards, compitiendo con destinos de tradición romántica como París, la ciudad del amor.

2- Con una oferta gastronómica, cultural y hotelera de primer nivel, Cartagena es una de las ciudades más visitadas en Colombia y, gracias al reconocimiento obtenido en World Travel Awards, se consolida como el mejor lugar para bodas en Suramérica.

3- Cartagena siempre está vigente en la celebración de bodas de celebridades, destacados empresarios, actores, cantantes, Influenciadores, e incluso, de la realeza”.

Invitados internacionales

Entre los destacados expertos internacionales se encuentran:

- Mauricio Kirschner (México): Reconocido wedding planner con un enfoque único y altamente personalizado en eventos de lujo.

- Emilio Olabarrieta (Puerto Rico): Fundador de Emilio Olabarrieta Event Atelier, con experiencia en producciones de alto nivel y colaboraciones con firmas de lujo.

- Yizette Cifredo (Puerto Rico): Comunicadora, autora y conferencista con más de 25 años de impacto social.

- Meltem Bayazıt Tepeler (Turquía): Fundadora de KM Events, considerada una de las wedding planners más influyentes del mundo.

- Chris J. Evans (Estados Unidos): Fotógrafo y speaker internacional especializado en bodas destino.

- Arun Bablani (Dubái): Fundador de Vivaah Weddings, con experiencia en la internacionalización de celebraciones personalizadas de alto nivel.

- Sabina de Szyszlo (Perú): CEO de La Dulciteca, destacada por su enfoque narrativo en la repostería para eventos.

- Cata Droguett Parra (Chile): Eco-periodista y fundadora de Mujer Sustentable, experta en sostenibilidad y responsabilidad en la industria.

Un trabajo de ciudad en bien del destino

La realización del evento es posible gracias a la Alcaldía Mayor de Cartagena, desde Corpoturismo, y el equipo organizador, conformado por Carmen Otero y Juan Pablo Estrada (Sofitel Legend Santa Clara), Mary Cueter (Mary Cueter Bodas & Eventos), Tatiana Tarón (Tatiana Tarón Bodas y Eventos), Silvia Zúñiga (Cartagena Mágica), Eddy Martínez (Casamar), Claudia Carrillo (Bodas Única), con el

apoyo de la Secretaría de Turismo, Cotelco, Asotelca, Procolombia, Convention Bureau, Acodres, Fenalco, Cámara de Comercio de Cartagena, Anato, Agentucol, Gobernación de Bolívar, Hotel Las Américas y instituciones claves en la promoción del turismo y la hospitalidad.