Cartagena

Capturado hombre en Simití- Bolívar por movilizarse en moto robada

El joven de 20 años junto al vehículo quedaron a disposición de la fiscalía

Policía Nacional

Policía Nacional

En Simití, Sur de Bolívar, fue capturado un joven de 20 años de edad por el delito de receptación cuando se movilizaba en una motocicleta hurtada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con este caso ya son 102 motocicletas recuperadas en el Departamento de Policía Magdalena Medio. Gracias al trabajo articulado de los uniformados se ha logrado una reducción del 65% en este delito, garantizando más seguridad y tranquilidad para la comunidad.

Por su parte, este sujeto y el vehículo quedaron a disposición de la fiscalía

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad