Capturado hombre en Simití- Bolívar por movilizarse en moto robada
El joven de 20 años junto al vehículo quedaron a disposición de la fiscalía
En Simití, Sur de Bolívar, fue capturado un joven de 20 años de edad por el delito de receptación cuando se movilizaba en una motocicleta hurtada.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Con este caso ya son 102 motocicletas recuperadas en el Departamento de Policía Magdalena Medio. Gracias al trabajo articulado de los uniformados se ha logrado una reducción del 65% en este delito, garantizando más seguridad y tranquilidad para la comunidad.
Por su parte, este sujeto y el vehículo quedaron a disposición de la fiscalía