Boyacá en el encuentro tecnológico Colombia 4.0 en la Universidad de Boyacá

Tunja

La Universidad de Boyacá es sede del encuentro Colombia 4.0, uno de los eventos tecnológicos más importantes del país, que reúne a empresarios, académicos, estudiantes y funcionarios del Ministerio TIC para mostrar los avances en robótica, análisis de datos, transformación digital y videojuegos.

La secretaria de TIC y Tecnologías del Departamento de Boyacá, Sandra Urrutia, calificó el evento como “un éxito total” y destacó la gran acogida de la comunidad académica y empresarial. “Estamos muy contentos. Hemos tenido muy buena respuesta de los empresarios, de la academia y de los estudiantes, quienes han recorrido la universidad. Agradecemos a la Universidad de Boyacá por permitirnos ser sede de un evento tan importante”, afirmó.

En el auditorio Magna de la @Universidaddboy se realiza a esta hora la presentanción del encuentro tecnológico denominado #Col 4.0 Territorios Digitales, en el que se tocaran los diferentes temas que mueven al mundo a través de la tecnología. @SecTICBoyaca @TalentoDigCol pic.twitter.com/giPRmJNljf — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 18, 2025

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer cómo la tecnología está presente en sectores como la educación, la salud, la productividad y el campo. “Estos encuentros permiten identificar cómo podemos trabajar juntos, ya que la tecnología es transversal y puede impactar nuestro día a día”, aseguró Urrutia.

La secretaria también destacó la importancia de la industria de los videojuegos como espacio de aprendizaje y desarrollo humano. “No solo es diversión, sino que también permite que empresas locales se visibilicen y se globalicen, mejorando su presencia y estrategia digital”, explicó.

El evento cuenta con la presencia de representantes del Ministerio TIC y está acompañado de cursos gratuitos en áreas como redes sociales y cartografía, disponibles en la plataforma conectadosengrande.boyaca.com hasta el 30 de septiembre.

Además, Urrutia anunció la llegada de la ministra encargada, quien traerá buenas noticias para el departamento: “Hemos recibido una inversión de más de 77.000 millones de pesos, incluyendo centros potencia y proyectos de talento. Para el próximo año, esperamos que dos nuevos centros potencia en Chiquinquirá y Tunja estén en funcionamiento, dotados con infraestructura tecnológica de primer nivel”.

El encuentro se realizará durante dos días, con entrada gratuita y actividades que permitirán a los asistentes acercarse a la innovación y la transformación digital a nivel global.