53 concejales y diputados de Cambio Radical pidieron a Vargas Lleras que sea candidato presidencial

Colombia

Un grupo de 50 concejales y 3 diputados de Bogotá, Cundinamarca, Medellín, Antioquia y Caldas le enviaron una carta abierta al exvicepresidente Germán Vargas Lleras en la que le piden que sea candidato presidencial para el 2026.

“Desde nuestro rol de diputados y concejales, en diferentes regiones del país, vemos una desazón de nuestras comunidades, por ello

estamos requiriendo para la Colombia de los próximos años de un liderazgo firme, capaz de recuperar el respeto por las instituciones, de gobernar en unidad con el Congreso, de garantizar independencia y respeto a las Cortes,

y de restablecer una política exterior seria y digna en la región”, comenzaron diciendo en la misiva.

Ese liderazgo, añadieron, “solo puede venir de usted, Dr. Germán Vargas Lleras. Sus logros en los diferentes cargos que ha ocupado en el Estado, su capacidad de gestión para sacar los asuntos de interés nacional adelante y su temple lo diferencian de cualquier otro dirigente que hoy pueda estar en la contienda electoral. Sin desconocer otros liderazgos, ninguno se compara con la experiencia, la autoridad y la credibilidad para enfrentar este caos y devolverle al país el orden, la estabilidad, pero sobre todo la confianza”.

Los firmantes aseguraron que es una petición “en nombre de millones de ciudadanos”: “Hoy Colombia clama por un rumbo claro (…) le solicitamos que se postule como candidato a la Presidencia de la

República en las elecciones de mayo de 2026. Usted simboliza la esperanza de un país que se niega a rendirse frente a la crisis y que está listo para levantarse con dignidad”.

Por el momento, Vargas Lleras sigue enfocado en su tratamiento médico en Estados Unidos, aún sin dar claridades sobre cuál será su rol en la contienda electoral que está por comenzar.