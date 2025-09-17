“Vida de barrio” de Getsemaní: reconocida por Minculturas como patrimonio inmaterial de Colombia

Una comisión de líderes sociales y vecinos fue la encargada de recibir el informe del Ministerio de las Culturas en Bogotá, donde reconoce la “Vida de barrio” de Getsemaní como patrimonio inmaterial de la nación.

La decisión se tomó luego de que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) aprobara por unanimidad, el Plan Especial de Salvaguardia para esta populosa zona de Cartagena, marcada actualmente por un proceso de gentrificación donde muchos de sus nativos, han salido para darle paso a establecimientos comerciales como restaurantes, bares y sitios para hospedajes.

Así las cosas, lo que busca el Gobierno Nacional es que se conserven esas tradiciones de los ancestros, y que la economía no afecte unos usos y costumbres transmitidos a través de generaciones.

“Hoy, con esta declaratoria, con esta inclusión a esta Lista Representativa de Patrimonio, buscamos sobre todo proteger la permanencia de los residentes de Getsemaní, y además lograr ese retorno de la gente de la diáspora con un proyecto de repoblamiento, para que esa vida de barrio se robustezca y vuelva a ser lo que Getsemaní siempre ha sido. Además, que esto se da en un momento muy importante en el que hicimos un censo de caracterización social, económica, cultural y de habitabilidad, en donde tuvimos indicadores preocupantes”, aseguró Ibeth Sierra, dignataria de la junta de acción comunal.

De esta selecta lista hacen parte el Carnaval de Barranquilla, el Sistema Normativo Wayuu, el Espacio Cultural de San Basilio de Palenque, la música de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur.