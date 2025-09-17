Rainbow Warrior llega a Cartagena promoviendo mensaje sobre respeto a la Amazonía

Belém do Pará, Brasil, acogerá la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP 30) desde el próximo 10 y hasta el 21 de noviembre.

En el marco de esa celebración, este lunes 22 de septiembre atracará en Cartagena el barco Rainbow Warrior, como uno de los grandes embajadores de la ONG ambientalista Greenpeace, cuyo mensaje busca el respeto por la amazonía.

Es un símbolo de la lucha contra la contaminación, la caza de ballenas, los ensayos nucleares y otras amenazas ecológicas.

Esta no es la primera vez que el barco viene a territorio colombiano, antes había estado realizando su labor de sensibilización y educación alrededor del cuidado de la selva.