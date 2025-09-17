Ibaguereños no apoyaron masivamente el día sin carro y sin moto voluntario

Ibagué

En Ibagué se cumplió este miércoles 17 de septiembre la jornada del día sin carro y sin moto voluntario, esta medida generó controversia debido a que por decisión de la Alcaldía se quitó la obligatoriedad, lo que levó a que se convirtiera en un día normal.

Precisamente en las calles como cualquier día de semana, se observaron motos y carros con normalidad, lo que revela que no hubo voluntad de la ciudadanía para dejar los vehículos en casa como lo planteó la administración en acuerdo con los gremios económicos.

Según el concejal de la Alianza Verde, Andrés Zambrano, con la medida la Alcaldía se podría haber extralimitado al no acatar lo que indica el acuerdo municipal del año 2018.

“La intención fue no hacer día sin carro y sin moto, se quiso fue erradicar esta jornada con un caparazón que es voluntario, se desnaturaliza el acuerdo y se contradice lo que dice el acuerdo, podría darse un prevaricato”, dijo Zambrano.

Por su parte, Efraín Valencia, presidente del Comité de Gremios del Tolima, sostuvo que en la ciudad ha aumentado el número de personas que se movilizan en transporte alternativo.

“Hay un contexto muy distinto a lo que se vivía hace uno años, pero en el contexto empresarial tenemos que generar una conciencia, pero sin afectar la actividad empresarial”, resaltó el dirigente.

Finalmente, el periodista y especialista, Juan Manuel Díaz, recordó que en el 2025 se cumplieron 25 años desde que se hizo la primera jornada de este tipo en Colombia en la ciudad de Bogotá.

“Yo encuentro que está decisión fue desacertada porque desconoce unos acuerdos y se hace voluntario por complacer a unos sectores empresariales que han tenido perdidas en estas jornadas”, dijo Juan Manuel Diaz.