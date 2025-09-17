Fueron capturados ladrones de Transmilenio de la Av. Jiménez: Golpeaban a sus víctimas para robarlos

Bogotá

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá explicaron que, a través de uniformados adscritos al grupo de transporte masivo TransMilenio, se logró la captura en flagrancia de seis personas señaladas de cometer hurto y causar lesiones a un ciudadano en inmediaciones de la estación Jiménez, en el centro de Bogotá.

Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban labores de patrullaje en la troncal centro y atendieron voces de auxilio que alertaban sobre una persona que estaba siendo agredida físicamente. Al llegar al lugar, los policías encontraron a seis personas que golpeaban a un ciudadano, estas intentaron huir, pero fueron reducidas y capturadas de inmediato.

De acuerdo con la víctima, momentos antes había sido despojada de su teléfono móvil mediante la modalidad de cosquilleo y, al intentar recuperarlo, fue atacada con golpes. En el hecho también participó una mujer, quien habría intentado distraerlo para facilitar la huida del grupo.

Según la información de las autoridades, las personas capturadas ya habían sido vinculadas anteriormente en por los menos 4 hechos similares dentro del sistema de transporte masivo. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y lesiones personales. En lo corrido del año 2025, el grupo de transporte masivo TransMilenio ha logrado la captura de 1.610 personas por la comisión de diferentes delitos. Como resultado de estos operativos, se han recuperado 520 dispositivos móviles.