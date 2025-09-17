Especialistas del Federico Lleras no atenderán más consulta externa y cirugías por falta de recursos

Ibagué

Los médicos especialistas del hospital Federico Lleras Acosta anuncian que no atenderán más citas de consulta externa y cirugías programadas por la falta de pago por parte del centro asistencial.

En un comunicado a la opinión pública aseguran que solo mantendrán la atención de urgencias vitales y pacientes críticos priorizando la vida “La demora en iniciar un antibiótico, en realizar una cirugía o en aplicar un tratamiento puede cambiar un pronóstico, aumentar complicaciones e incluso costar vidas”.

Además, afirmaron que sin insumos y sin pagos cumplidos al hospital, no se podrá garantizar el funcionamiento de la institución por lo que resta del año, por lo que hacen un llamado urgente al Ministerio de Salud por el riesgo que corre la vida de los miles de tolimenses.

Caracol Radio consultó al médico intensivista y neumólogo, Harold Trujillo, quien afirmó que las directivas del hospital han hecho la gestión respectiva ante la Superintendencia de Salud, Ministerio de Salud y las EPS, pero persiste el no giro de los recursos para el sostenimiento del centro asistencial.

“Todo lo que conlleve a cirugías programas que no sean urgencias vitales por ahora tendrán que esperar al igual que las consultas externas, esto para que los recursos que están disponibles se deriven a las urgencias vitales”, dijo Trujillo.

Trujillo sostuvo que el problema es estructural por la situación de las EPS, lo que ha generado una crisis generalizada en todo el país “El problema es estructural por la situación de las EPS, no solo en los hospitales públicos, también en los también en los privados. Los recursos no llegan y afectan la atención a los usuarios”.

Finalmente, Harold Trujillo, sostuvo que los médicos especialistas no correrán el riesgo de seguir atendiendo a los pacientes sin insumos y elementos para garantizar la vida de los usuarios.

“Sino tenemos las herramientas incurrimos en riesgos, somos conscientes de los esfuerzos, pero el problema es coyuntural, puede que paguen los honorarios de los especialistas, pero sino tenemos insumos no hacemos absolutamente nada”, puntualizó.