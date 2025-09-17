🔴¡EN VIVO! Movilidad en Bogotá, HOY 17 de septiembre: manifestaciones, bloqueos, TransMilenio y más

Luego de un día donde la movilidad en la capital del país se vio afectada por diversas manifestaciones y bloqueos, el día de hoy se reanudó nuevamente el tráfico normal, sin embargo, se han presentado ciertos incidentes y manifestaciones que han causado bloqueos y alteraciones en la ciudad.

En horas de la mañana, se presentaron cierres viales en diferentes zonas de la ciudad, en la vía Bogotá-La Calera, se realizó un cierre parcial preventivo debido a que un poste estaba próximo a caer sobre la carretera.

Por otro lado, en la localidad de suba, se presentó una alteración en la movilidad en el sector de 21 ángeles, pues un grupo de personas se encontraba realizando una manifestación porque sus medicamentos no les fueron entregados.

🔴Minuto a Minuto de la movilidad en Bogotá HOY:

9:21 a.m. | Manifestantes permiten el paso en la Av. Suba con carrera 86A, la flota de transporte público retorna sus recorridos normales.

⏰ #TMAhora (9:21 a.m.)



📍 Av.Suba - 21 Ángeles



✅ A esta hora los manifestantes permiten el paso, cancelamos retornos en 21 Ángeles y la flota troncal qué transita por la Avenida Suba, retoma sus recorridos.



⚠️ Los servicios troncales y zonales qué transitan por al Avenida… pic.twitter.com/8DtGGYmOis — TransMilenio (@TransMilenio) September 17, 2025

9:10 a.m. | Se presenta afectación del tráfico en la Autopista Norte con calle 152, sentido Norte-Sur, debido a un tractocamión varado en la vía.

[08:55 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta afectación vial en la Av. Suba con carrera 86A, en sentido Oriente - Occidente, por manifestación.



🟠Ruta alterna: Av. Boyacá al Sur.



Autoridades acompañan. pic.twitter.com/GgiHnpuKjA — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 17, 2025

8:55 a.m. | Se presenta una manifestación en la Av. Suba con carrera 86A, por lo cual, no hay paso en la vía sentido oriente-occidente.

#BOGOTÁ | Personas protestan en la Avenida Suba con Carrera 86A, en el sector de 21 ángeles, porque no les entregan medicamentos. No hay paso en esta vía sentido oriente-occidente y la flota troncal realiza desvíos. https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/EW3fmAsOlP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 17, 2025

8:06 a.m. | Se presenta un cierre parcial en la vía Bogotá-La calera en el kilómetro 4 (ascenso).