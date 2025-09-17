Dos perros fueron rescatados durante incendio en el barrio Canapote de Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió un incendio en su etapa inicial, registrado en el barrio Canapote.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el momento del incidente no se encontraba nadie en el interior de la vivienda. Vecinos del sector, al percatarse de la emergencia, forzaron la puerta para facilitar la verificación de la situación.

Durante la atención, se constató que el fluido eléctrico y el suministro de gas habían sido desconectados, eliminando así riesgos adicionales. Asimismo, fueron rescatados dos caninos con vida, que presentaban agitación pero sin lesiones graves.

No se registraron personas afectadas. El área de origen y desarrollo del incendio fue la habitación auxiliar, resultando afectados una cama, un clóset y otros muebles contenidos en la misma.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reitera su compromiso con la protección de la vida, los bienes y el medio ambiente, recordando a la ciudadanía la importancia de mantener medidas de prevención para reducir el riesgo de incendios.