Conozca cuándo serán las audiencias públicas de dos proyectos que estudia el Concejo de Cartagena

En sesión extraordinaria, el Concejo Distrital de Cartagena definió las fechas de las audiencias públicas de los proyectos de acuerdo presentados por la Administración Distrital, con el propósito de promover la participación ciudadana.

El secretario de la corporación, Jorge Mario Bravo Echeverry, informó que el lunes 22 de septiembre se llevará a cabo la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo Nº 083, que otorga autorización al alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias.

El martes 23 de septiembre se realizará la audiencia del Proyecto de Acuerdo Nº 082, que contempla el traslado e incorporación presupuestal para la vigencia 2025.

Durante la sesión, el concejal Carlos Barrios propuso invitar a las Juntas de Acción Comunal de Tierra Baja y Puerto Rey, a los consejos comunitarios de la zona, así como al rector, estudiantes y exalumnos del INEM, con el fin de que conozcan de primera mano los alcances de estas iniciativas.

También sugirió la participación de representantes y desarrolladores de Serena del Mar, considerando el impacto que este proyecto tiene en la comunidad. Barrios subrayó la importancia de garantizar la participación ciudadana y proteger la contratación de mano de obra local, evitando repetir experiencias en las que la comunidad quedó excluida de los beneficios de proyectos ejecutados en su territorio.

Por su parte, la concejala Laura Díaz resaltó la relevancia del proyecto de acuerdo que contempla un traslado entre unidades ejecutoras para la rehabilitación, mantenimiento, adecuación y construcción de nuevas vías en Cartagena. Precisó que, aunque el documento incluye una lista de vías priorizadas, esta podrá ajustarse según las necesidades que surjan durante la ejecución, priorizando siempre el mayor impacto social, económico y de seguridad vial.

Asimismo, solicitó que en la audiencia pública el secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte, presente de manera clara y detallada las intervenciones ya realizadas en la malla vial, de modo que el Concejo y la ciudadanía cuenten con un panorama completo sobre los avances en movilidad.

El concejal David Caballero expresó la preocupación de la comunidad frente al impacto que tendrán obras como el intercambiador de La Carolina en la movilidad de la ciudad. Solicitó que el director de tránsito presente cuanto antes al Concejo un plan vial para mitigar los trancones generados no solo en ese sector, sino en distintos puntos de Cartagena.

También propuso invitar a expertos viales e ingenieros para evaluar medidas que eviten un colapso en la movilidad. Caballero cuestionó que incluso durante la conmemoración del Día del Peatón se registraran fuertes trancones, lo que evidencia la necesidad urgente de un plan de tránsito eficiente y articulado.

Asimismo, fue aprobada la proposición del concejal Armando Córdoba para que en la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo Nº 083 de 2025, la Secretaría de Planeación presente los avances en la formulación del Plan de Gestión Social y Ambiental de la Ciénaga de la Virgen, así como el estado del comité de implementación.

El concejal recordó que el Concejo ha adelantado debates sobre la revitalización de este cuerpo de agua y destacó la importancia de articular estas discusiones con el Corredor Verde y con el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado que ordena la ejecución del macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen.

Finalmente, la concejala Luz Marina Parias propuso incluir un código QR en las vallas de las obras que se ejecutan en la ciudad, con el fin de ampliar el acceso de la ciudadanía a la información sobre las intervenciones en curso.

Agotado el orden del día, la mesa directiva citó a sesión para el jueves 18 de septiembre a las 8:30 a.m.