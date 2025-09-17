Cartagena

Cayeron dos presuntos atracadores con antecedentes en Turbaco, Bolívar

Se trata de 'El Camilo' y 'El Samir' quienes portaban un arma de fuego ilegal

En el municipio de Turbaco, la Policía Nacional logró la captura de dos sujetos por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

En una rápida reacción, las patrullas de vigilancia adscritas a la Estación de Turbaco, lograron capturar a dos presuntos delincuentes, quienes momentos antes, con un arma de fuego, despojaron de sus pertenencias a una ciudadana en el sector Loma de Piedra.

A los presuntos delincuentes, conocidos como ‘el Camilo’ y ‘el Samir’, de 24 años respectivamente, se les incautó un arma de fuego tipo pistola y la motocicleta donde se movilizaban.

Durante el procedimiento, fueron recuperados un celular y dinero en efectivo, los cuales se regresaron a su propietaria, quien agradeció a los uniformados la oportuna reacción.

“En la lucha frontal contra el hurto, que seguimos intensificando acciones en la el área Metropolitana, durante este año se han capturado 665 presuntos delincuentes y se han incautado 638 armas de fuego ilegales. Seguimos invitando a la ciudadanía a que denuncie, bajo absoluta reserva, a los delincuentes y a los integrantes de las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y la convivencia”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante Policía Metropolitana de Cartagena.

