Capturan a hombre que andaba por Ibagué con camioneta de $160 millones robada en Bogotá

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Ibagué ubicó un vehículo que portaba placas falsas cuando transitaba por las calles de la Octava Etapa del barrio Jordán.

Ante la situación, el personal de la METIB realizó la verificación del vehículo mediante un dispositivo digital que arrojó en el sistema que la camioneta era requerida por las autoridades de Bogotá debido que había sido robada el pasado 29 de marzo.

Durante el procedimiento fue capturado un hombre de 54 años, quien se movilizaba en la camioneta marca Chery, color plata, modelo 2025, avaluada en aproximadamente $160 millones de pesos.

“El capturado y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para los trámites judiciales correspondientes, siendo las instancias judiciales las encargadas de determinar su responsabilidad en los hechos”, dijo el mayor, Ricardo Andrés Moreno Vargas, comandante del Distrito Uno de Policía de Ibagué.

Por otra parte, el oficial manifestó que “Este resultado es producto del trabajo articulado entre nuestras unidades de inteligencia y las zonas de atención. Seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades operativas para combatir frontalmente el delito y devolverles la tranquilidad a los ciudadanos”.