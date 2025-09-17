Bogotá acoge espacio de diálogo entre culturas iberoamericanas esta semana: más de 300 invitados

Bogotá D. C.

Bogotá acoge el Encuentro de Ciudades y Culturas en Iberoamérica 2025, un espacio de diálogos, acuerdos y experiencias compartidas que buscan proyectar nuevas rutas de cooperación cultural en la región, que se estará llevando a cabo entre el jueves 18 y el domingo 21 de septiembre en distintos escenarios de la capital.

Más de dos mil personas del ecosistema cultural de la región, con cerca de 300 invitados nacionales e internacionales de 22 países de Iberoamérica, harán parte de este evento organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

El Encuentro hace parte de Acción Cultural Iberoamericana, una estrategia de la Secretaría que busca impulsa la investigación, la formación y el intercambio de experiencias entre ciudades de la región.

Recorridos por proyectos culturales como el Distrito Bronx Creativo, charlas y más: Programación del evento

La inauguración será el jueves en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán desde las 8:00 a.m., con previa inscripción para todo el público, hasta completar aforo.

La jornada inicial del evento busca generar reflexiones sobre la relación entre cultura y ciudades en Iberoamérica a través de diversas metodologías de conversación, como entrevistas en vivo, interacciones digitales, preguntas abiertas y paneles con algunos invitados.

El viernes tendrán lugar algunas sesiones entre los invitados de Iberoamérica, para construir acuerdos entre entidades y ciudades. Pero el sábado, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se desarrollarán algunas mesas temáticas, diálogos locales y un encuentro de juventudes. Estas actividades consisten en un ejercicio colectivo de escucha, a partir del cual se busca tejer aprendizajes y generar propuestas de gestión del conocimiento y la acción cultural. En total, son quince espacios de inscripción abierta hasta llenar aforo.

Mientras que el domingo 21 de septiembre se realizarán recorridos por proyectos culturales de Bogotá, como el Museo de la Ciudad Autoconstruida, la Biblioteca Pública El Mirador y el Corredor Ilimaní, donde se visitarán algunos murales urbanos en Ciudad Bolívar al igual que por el Distrito Bronx Creativo en el centro de la capital.

La programación completa y a detalle puede ser consultada en la página web del evento.

Dos mil participantes y más de 300 invitados nacionales e internacionales: ¿Quiénes asistirán?

Entre los líderes y lideresas, gestores culturales y representantes gubernamentales que se darán cita en el evento, se destacan algunas personas como: el guionista argentino Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires; la historiadora española Jazmín Beirak, quien fue diputada portavoz de cultura entre 2015 y 2024 en la Asamblea de Madrid; la activista peruana Natalia Barrera o la presentadora colombiana Claudia Morales.

Al respecto, el secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Santiago Trujillo Escobar reafirmó el compromiso de la ciudad para que este espacio sea un punto de partida para nuevas alianzas y proyectos culturales en Iberoamérica: “Queremos que la ciudad permanezca en la mente, en el corazón y en las conversaciones futuras de quienes nos visitan”.

Para este fin, la estrategia Acción Cultural Iberoamericana también contempla otros espacios de conversación como: