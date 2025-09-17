Beneficiarios de ICETEX exigen a gobierno y congreso avanzar en debate para reformar entidad

Un grupo de beneficiarios del ICETEX en representación de los 234,000 estudiantes que tienen un crédito educativo con la entidad, enviaron una carta a la Presidencia de la República y al congreso, exigiendo que se lleve a cabo el segundo de debate en la Cámara de Representantes del proyecto de ley 587 de 2025 con el que se adopta una reforma estructural al ICETEX

Hacen énfasis en que la suspensión del subsidio de la tasa de interés y la falta de recursos, ha golpeado a beneficiarios que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, llevando a que muchos de ellos hayan radicado derechos de petición al ministerio de educación solicitando que las condiciones iniciales de los créditos se respeten.

Manifiestan que el concepto no favorable del ministerio de hacienda sobre la iniciativa que avanza en la Cámara de Representantes no puede desconocer el derecho de la educación, es por eso que proponen reglas razonables para el marco de crédito educativo con un tope de tasa del IPC + 2 puntos, la prohibición de capitalizar intereses, abono preferente capital, y un límite para que el total pagado y no supere 1.5 veces lo prestado.

De igual forma solicitan alivios inmediatos es decir, medidas transitorias que contengan cuotas mientras entra en vigencia el nuevo marco para la restauración temporal de apoyos en la tasa y la recomposición de cuotas priorizando capital; asimismo piden implementar por fases con fuentes cerradas y verificables que satisfagan la Responsabilidad fiscal sin sacrificar a las familias y plantean desarrollar rutas de pago dignos, lo que se traduce en pilotos de pago contingente al ingreso para nuevas cortes y alternativos para quienes enfrentan cuotas impagables.

Finalmente, advierten que con el retiro de apoyo en la tasa crece el riesgo de deserción y la carga mensual aumenta para las familias.