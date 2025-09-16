VII Torneo de Ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda, dominado por Bolívar y Córdoba

Por primera vez, la sede de la Fundación a la Rueda Rueda en Montería fue escenario de la semifinal del VII Torneo de Ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda, un evento que reunió a 157 niños y jóvenes entre los 6 y 17 años en las modalidades Festival y Torneo, reafirmando el crecimiento del deporte ciencia en la región Caribe y en otras zonas del país.

Los resultados de la jornada evidenciaron el potencial de los diferentes departamentos en esta disciplina. Bolívar se consolidó como el gran protagonista con 6 campeones, destacando a Cartagena y Turbaco como semilleros del ajedrez juvenil. Córdoba ocupó el segundo lugar con 5 títulos, gracias al desempeño de jugadores de Montería, Chinú y Montelíbano.

Antioquia, Sucre y Santander sumaron 2 campeones cada uno, provenientes de municipios como Arboletes, El Bagre, San Marcos, Sincelejo, Bucaramanga y Floridablanca. Finalmente, Valle del Cauca y Magdalena celebraron 1 triunfo cada uno, confirmando la expansión del ajedrez en nuevas regiones del país.

En total, 19 jóvenes de 7 departamentos diferentes alcanzaron la victoria en esta semifinal, demostrando el talento, la disciplina y la diversidad territorial que hoy nutren el ajedrez nacional.

Tras intensas rondas, estos fueron los ganadores por categoría:

Ganadores – Festival

Sub-8:

Juan Martín Núñez Soto (Montería, Córdoba), Isaac David Bettin Salgado (Chinú, Córdoba).

Sub-10:

Mateo David Polo Guerra (Turbaco, Bolívar), David Alejandro Morales Aldana (San Marcos, Sucre),

Sub 12:

Samuel Davis Hernández Rincón (Montería, Córdoba), Linda Gabriela Samacá Becerra (Cartagena, Bolívar),

Sub-14:

Nelson Suárez Gallego (Arboletes, Antioquia), Manuel José Alean Vargas (Montería, Córdoba)

Sub-17:

Pedro Ángel Talaigua Meza (El Bagre, Antioquia), Daniel Osorio Herazo (Cartagena, Bolívar)

Ganadores – Torneo

Sub-8 :

: Samuel Ortiz Contreras (Bucaramanga, Santander).

Sub-10 :

: Víctor Andrés Martínez Redondo (Cartagena, Bolívar), Samuel Vargas Cura (Montelíbano, Córdoba).

Sub-12:

Nicolás Ortega Rueda (Floridablanca, Santander), Martín Velásquez Hernández (Cartagena, Bolívar).

Sub-14 :

: Alberto Enrique Sepúlveda Brango (Cartagena, Bolívar), Matías Silva Álvarez (Jamundí, Valle del Cauca).

Sub-17:

Jaref Yesid Pérez Leyton (Sincelejo, Sucre), David Rebey Pinedo Fernández (Santa Marta, Magdalena).

La Fundación a la Rueda Rueda, organizadora del evento, destacó la masiva participación y el compromiso de las delegaciones, resaltando que Montería se ratifica como epicentro del ajedrez en el Caribe colombiano.