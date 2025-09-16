TransCaribe dejó de emitir más de 1.5 millones de toneladas de CO2 en casi 10 años de operación

En 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, una fecha para recordar la importancia de esta región de la estratósfera, que actúa como un escudo natural para el planeta, absorbiendo la radiación ultravioleta del sol, y protegiendo la salud humana y los ecosistemas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En Cartagena de Indias, desde hace casi diez años, hay una forma de movilizarse que cuida la capa de ozono: el sistema integrado de transporte masivo TransCaribe.

Los vehículos del SITM, desde el día uno de su operación, se mueven impulsados por gas natural vehicular, un combustible más limpio y de menos emisiones contaminantes, en comparación con la gasolina y el diésel, los cuales contienen sustancias agotadoras de ozono.

“Que el sistema se mueva a GNV implica la emisión de menos partículas contaminantes a la atmósfera. Además, el gas natural vehicular no contiene CFC ni halógenos, sustancias que dañan la capa de ozono. De esta manera, dejamos una menor huella de carbono, al disminuir la emisión de CO2”, explicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

En efecto, TransCaribe ha dejado de emitir, desde su inicio de operación en 2015, más de 1.522.745 de toneladas de dióxido de carbono equivalente, con respecto a los vehículos del transporte público colectivo.

“Y este compromiso de cuidado del ambiente se mantiene y se fortalece, dado que los 55 nuevos buses que estamos adquiriendo, de la mano de la Alcaldía de Cartagena, por iniciativa de nuestro alcalde Dumek Turbay Paz, también funcionarán con energías limpias. 49 de ellos funcionarán a gas natural vehicular, y 6 serán eléctricos, convirtiéndonos en el primer sistema del Caribe colombiano en incorporar vehículos eléctricos a su flota”, puntualizó Barrios Flórez.

Con esta incorporación de nueva flota, TransCaribe sigue avanzando hacia una movilidad más limpia y sostenible.