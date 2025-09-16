Niños y niñas de tres localidades de Cartagena conocieron San Andrés Islas

Emoción, diversión, aprendizaje y muchas sonrisas son las protagonistas de la tercera versión de la Ruta del Saber, que durante este 2025 le permite a 20 niños y niñas de las tres localidades de la ciudad, conocer por primera vez la hermosa Isla de San Andrés, junto a la primera dama y gestora social del Distrito, Liliana Majana.

Ni promesas, ni carrera, el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay Paz, le cumplió a Santiago Arango, conocido en redes sociales como ‘el Canadiense’ y a su amiguito José Gregorio Ortega, quienes disfrutan de 3 días llenos de actividades que fomentan el liderazgo, el trabajo en equipo y sobre todo el cuidado del medio ambiente.

”Es primera vez que me monto en un avión y no me dio miedo. San Andrés me ha gustado mucho. La visita al acuario ha sido lo que más me ha gustado. Gracias Dumek por este paseo. No me quiero regresar a Cartagena”, dice emocionado Alejandro , participante de Ruta del Saber 3.0 de Nelson Mandela.

La Ruta del Saber 3.0 es una iniciativa liderada por la Gestora Social, Liliana Majana, a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Este programa, que ya celebra su tercera versión, ha impactado a más de 100 niños y niñas de la ciudad, permitiéndoles vivir un intercambio académico que hace énfasis en fortalecer sus conocimientos en áreas como el cuidado de medio ambiente, el liderazgo, la cultura, entre otros.

”Llegar con la Ruta del Saber 3.0 a San Andrés es una experiencia muy especial. Estos 20 niños y niñas viajan por primera vez y queremos que este recorrido les permita descubrir nuevas realidades, aprender de la cultura raizal y del cuidado del medio ambiente, pero sobre todo fortalecer su liderazgo y trabajo en equipo. Estoy convencida de que lo que vivan aquí los motivará a convertirse en agentes de cambio que transformen sus barrios y comunidades”_, asegura Liliana Majana, Gestora Social.

En Cartagena, la Ruta del Saber 3.0, estos 20 niños y niñas han adelantado una serie de actividades en las que han reforzado sus conocimientos en historia, cultura, innovación y civismo.

Este programa es una de las diferentes acciones que adelanta la Secretaría de Desarrollo Social desde su Unidad de Infancia para garantizar su derecho a la recreación y al sano disfrute.