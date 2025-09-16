Cartagena

Murió hombre en Turbaco tras recibir heridas con arma blanca: una menor de 15 años fue aprehendida

El caso se presentó en medio de una riña doméstica

Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el municipio de Turbaco, Sector Buenos Aires, calle segunda, se presentó el homicidio de Rafael Enrique Puello Zabalza de 40 años, natural de la misma población, quien recibió varias heridas con arma cortopunzante, siendo trasladado a un centro asistencial, donde falleció.

Por estos hechos, una adolescente de 15 años fue aprehendida y dejada a disposición de la autoridad competente. Al parecer, los hechos se habrían presentado durante una riña al interior de una vivienda.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal.

