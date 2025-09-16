Ministerio y Gobernación de Boyacá invertirán $2.258 millones en templos de Tuta, Chíquiza y Chivatá

Ministerio de Cultura y Gobernación de Boyacá invertirán más de $2.200 millones en la conservación de templos coloniales en Tuta, Chíquiza y Chivatá

Con el objetivo de conservar y poner en valor tres templos coloniales declarados Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la Gobernación de Boyacá y las alcaldías de Tuta, Chíquiza y Chivatá, adelanta acciones para su protección, conservación y uso comunitario. La inversión total supera los $2.258 millones, de los cuales más de $1.458 millones provienen de la Nación.

Las intervenciones incluyen obras estructurales en las capillas doctrineras de Santa Rita de Casia en Tuta y San Isidro en Chíquiza, así como labores de conservación de pintura mural y tratamiento de afectaciones por humedad en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Chivatá. Estas acciones buscan preservar el valor histórico, arquitectónico y simbólico de edificaciones levantadas entre los siglos XVII y XVIII, que fueron escenarios de evangelización durante el periodo colonial y hoy representan la memoria cultural de los pueblos.

En Tuta, la Iglesia Santa Rita de Casia, declarada Bien de Interés Cultural mediante la Resolución 1686 de 2004, será objeto de una primera etapa de intervención enfocada en el reforzamiento estructural y restauración de la torre. El convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio, la Gobernación y la Alcaldía contempla una inversión de $1.400 millones, de los cuales $800 millones son aportados por la Nación, $500 millones por el departamento y $100 millones por el municipio.

El alcalde de Tuta, Wilber Jaime Salamanca, destacó que este proceso es resultado de más de año y medio de gestión conjunta:

“Nuestro templo doctrinero es un bien patrimonial que guarda gran parte de la memoria de Tuta. Confiamos en que, al ser el municipio ejecutor, podamos realizar un muy buen trabajo que salvaguarde este patrimonio cultural, no solo para nuestra comunidad sino para Boyacá y Colombia”, afirmó el mandatario, quien además confirmó que las obras iniciarían en octubre y tendrían una duración aproximada de siete meses.

En Chíquiza, la Capilla Doctrinera de San Isidro, construida hacia 1756 y reconocida por su colección de bienes muebles coloniales y arquitectura original, será intervenida en su primera fase con la consolidación del terreno y la cimentación. Allí se invertirán $700 millones, de los cuales $500 millones los aporta el Ministerio.

Finalmente, en Chivatá, el Templo de Nuestra Señora del Rosario, que ya había sido restaurado entre 2013 y 2018, será objeto de trabajos específicos para mitigar afectaciones por humedad en contrafuertes no intervenidos en procesos anteriores y que hoy deterioran la pintura mural.