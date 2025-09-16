La industria reportó un fuerte crecimiento en julio

La cadena de hotelería y turismo tendrá oferta de diferentes proveedores. Foto | Cámara de Comercio de Tunja

La industria manufacturera reportó una clara recuperación en el mes de julio con un crecimiento del 5.8%. Asimismo, las ventas reales también registraron un incremento significativo del 6,4%, lo que indica una mayor demanda y actividad comercial.

Por otro lado, el personal ocupado en la industria manufacturera creció modestamente un 0,9%, evidenciando una leve expansión en la generación de empleo dentro del sector.

Por su parte, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 17,9% en comparación con julio del año anterior y el personal ocupado creció 0,9%, confirmó el DANE

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 32 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 6,6 puntos porcentuales a la variación total anual y 7 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 0,8 puntos porcentuales a la variación total

Por su parte, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 17,9% y el personal ocupado creció 0,9% en relación con julio del año anterior. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 21,8%.

En el periodo de enero a julio de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, las ventas del comercio minorista crecieron 11,9%. En este periodo, las diecinueve líneas de mercancías registraron variaciones positivas en sus ventas reales