“Estaba harto de su odio”: Fiscalía pedirá pena de muerte al presunto asesino de Charlie Kirk

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk en Estados Unidos, fue acusado formalmente por el crimen, tal como fue anunciado este martes, 16 de septiembre, por los fiscales de Utah.

La Fiscalía de este condado, en donde reside y fue capturado Robinson, pedirá la pena de muerte para el presunto autor de la muerte de Charlie Kirk, al que acusa de siete cargos, entre ellos el de asesinato con agravantes.

Robinson fue detenido el viernes pasado después de 33 horas de intensa búsqueda. Así lo confirmó el presidente Donald Trump, quien dijo que “alguien muy cercano a él lo entregó”.

Las autoridades informaron que el joven de 22 años disparó a Kirk en el cuello utilizando un rifle con mira telescópica desde un tejado.

En una conferencia de prensa, el fiscal Jeff Gray dijo que el crimen se trata de “una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros”.

Además, considerando la evidencia acumulada por los investigadores, Gray informó acerca de la “notificación de que pretendo buscar la pena de muerte”. Agrego que “no tomo esta decisión de forma ligera, y es una decisión que tomé de forma independiente como fiscal del condado, basado en las circunstancias y naturaleza del crimen”.

“Estaba harto de su odio”, confesó Robinson a su compañero de apartamento

Por otra parte, el fiscal leyó un intercambio de mensajes entre Robinson y su compañero de apartamento en el que el joven respondió que: “Estaba harto de su odio. Hay odio que no puede negociarse”, cuando fue consultado por el motivo del asesinato.

Gray describió al acompañante de Robinson como “un hombre biológico que estaba en transición de género”. Según el fiscal, el joven y esta persona sostenían una relación romántica.

En relación con esto, Kirk, de 31 años y un cercano aliado al presidente Donald Trump, utilizaba habitualmente sus redes sociales para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

A su vez, era cristiano nacionalista y férreo defensor de la familia tradicional. Se ganó numerosos enemigos que lo acusaban de homófobo, o de racista, por decir cosas como que no confiaba en un piloto negro, y de antisemitismo, al acusar a “donantes judíos” de financiar el “marxismo cultural”.

También difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios. Kirk asistía a este tipo de eventos bajo el mantra de “combatir el adoctrinamiento de las ideas de izquierda en el ámbito académico”.

Robinson se encuentra detenido sin derecho a fianza y comparecerá en las próximas horas por videoconferencia, como explicó el fiscal Gray.

Entretanto, el director del FBI, Kash Patel, fue interrogado este martes por un panel del Senado, lo que incluyó algunos intercambios muy malhumorados con el senador demócrata Corey Booker.

Patel ha sido severamente criticado por su gestión tras el crimen, inclusive por anunciar la captura de otro sospechoso que fue liberado dos horas después.

Siga leyendo:

Cabe agregar que la Casa Blanca dijo el lunes que perseguirá un supuesto “movimiento terrorista doméstico” de izquierda tras el asesinato del influencer, lo que despertó preocupaciones de que pueda ser utilizado para silenciar a opositores políticos.