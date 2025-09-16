Entrega de tierras prometida en el acuerdo de paz podría tardar 400 años en completarse

El Contralor, Carlos Hernán Rodríguez reveló que las entidades responsables de ejecutar los recursos del acuerdo reportaron, entre 2017 y el primer trimestre de 2025, se han ejecutado $107,47 billones constantes de 2024, equivalente al 53% del presupuesto total estimado de $201,5 billones para 15 años.

Reveló que el año anterior, se ejecutaron $19,2 billones, lo que representa un incremento del 16,2% respecto a 2023, superando las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017.

Sin embargo, el análisis de pertinencia revela que el 42% de los proyectos del trazador de paz presenta dificultades para asociar productos específicos del Acuerdo Final, mientras que solo el 17% permite cuantificar resultados de manera clara y verificable.

En la presentación del informe, el Contralor, Carlos Hernán Rodríguez aseguró que en 9 años se han formalizado 27.000 hectáreas de tierras de la Reforma Rural Integral, por lo que para cumplir la meta de 3 millones tomaría cerca de 400 años.

Reconoció que en este aspecto el panorama es muy complejo y no se vislumbra un avance sustancial.

Por otra parte, la Contraloría a través de sus auditorías determinó 113 hallazgos en la gestión fiscal de recursos del posconflicto durante el período julio de 2024 a junio de 2025, 31 fiscales por $4.794 millones que evidencian el uso ineficiente de recursos públicos.

En el sector de Minas y Energía, el 12% de los proyectos de sistemas solares fotovoltáicos financiados con recursos del OCAD Paz presentan hallazgos relacionados con “no sostenibilidad, ni funcionalidad de las obras”, confirmando que millonarias inversiones no cumplen su propósito transformador por ausencia de modelos de operación, administración y mantenimiento.

En el informe se revela que con la adopción del Plan Nacional de Salud Rural en marzo de 2025, se estableció un presupuesto indicativo de $52,07 billones para municipios PDET, ZOMAC y PNIS. En 2024, el Ministerio de Salud transfirió $633.786. millones para la conformación de Equipos Básicos de Salud en 367 municipios, logrando atención a 668.564 hogares, de los cuales 2.200 equipos operaron en municipios PDET.

Por su parte, el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional reportó compromisos por $5,2 billones entre 2020 y el primer trimestre de 2025 a través del INVÍAS y la Aerocivil, ejecutando $1,08 billones en 2024. Entre 2017 y el primer trimestre de 2025, el pilar 1.6 contó con $8.95 billones (precios 2024) para impulsar la producción agropecuaria y la economía solidaria y cooperativa, con esfuerzos por cerrar brechas rurales. No obstante, la falta de línea base, la débil articulación local y las barreras logísticas han limitado que la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria se consolide como motor de desarrollo territorial.

La construcción de paz no puede seguir dependiendo de recursos ejecutados sin transformaciones estructurales. Es urgente la evaluación de programas y proyectos, mejorar la coherencia entre los objetivos y la contratación derivada, para garantizar que cada peso invertido genere cambios duraderos y verificables en beneficio de las comunidades más vulnerables del país.