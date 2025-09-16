Dos proyectos relacionados con hacienda pública iniciaron trámite en el Concejo de Cartagena

En sesión del Concejo de Cartagena el cabildante, Armando Córdoba, se refirió al proyecto de acuerdo que autoriza al alcalde a comprometer vigencias futuras ordinarias hasta el año 2027, con dos frentes de inversión, entre ellos la construcción de la Autopista Verde, obra que conectará la Glorieta de El Pozón con la Vía al Mar (Tierra Baja) y que contempla una inversión total de $147.272 millones.

El concejal resaltó que esta iniciativa busca impulsar un corredor verde con impacto en la movilidad y en el desarrollo integral de la ciudad: “Se trata de un proyecto de ciudad que busca resolver problemas de fondo como la movilidad y generar desarrollo para todo el territorio, siempre que se garantice un componente ambiental y social, especialmente en la zona de la Ciénaga de la Virgen y los cuerpos de manglar”.

Por su parte, el concejal Laureano Curi manifestó su preocupación por el estado del Puente Jiménez, que comunica los barrios Pie de la Popa y Manga: “Hace cuatro meses lo inauguramos y ya la capa asfáltica presenta deterioros; además, el puente se encuentra a oscuras, lo que genera preocupación en los habitantes”.

Igualmente, señaló que las obras de recuperación vial en el Callejón Dandi están inconclusas y pidió a la administración y a los contratistas que retomen y culminen los trabajos.

Asimismo, el secretario general del Concejo, Jorge Mario Bravo Echeverry, dio lectura a la designación de ponentes de los proyectos en estudio:

Proyecto de Acuerdo de Traslado e incorporación presupuestal 2025:

• Coordinadora: Luz Marina Paria

• Ponentes: Edgar Mendoza y Mónica Villalobos

Proyecto de Acuerdo de Autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias:

• Coordinador: David Caballero

• Ponentes: Laura Díaz y Carlos Barrios

Agotado el orden del día, la Mesa Directiva citó a sesión para mañana miércoles 17 de septiembre a las 8:30 a.m.