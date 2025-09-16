Campaña de la policía “Red de Tiendas Seguras” llegó a Magangué- Bolívar

La Policía Comunitaria está desarrollando la campaña “Red de Tiendas Seguras” en Magangué, con el objetivo de promover la prevención del delito y fortalecer la seguridad y la convivencia en el municipio a través del trabajo articulado con los comerciantes.

Esta iniciativa busca crear un entorno más seguro para los comerciantes y la comunidad en general, fomentando la colaboración y la comunicación entre la Policía y los dueños de los establecimientos.

Los beneficios de esta campaña incluyen la reducción de hurtos, el aumento de la confianza entre comerciantes y autoridades, y la creación de una red de apoyo mutuo para enfrentar situaciones de riesgo.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía de Bolívar, ha destacado la importancia de la colaboración entre la Policía, la comunidad y las autoridades territoriales para garantizar la seguridad y la tranquilidad en Bolívar.

Actualmente, más de 50 tiendas en Magangué se han unido a la “Red de Tiendas Seguras”. La Policía está proporcionando capacitación continua a los comerciantes en temas de seguridad, prevención del delito y cómo actuar en situaciones de emergencia.

“Desde que me uní a la ‘Red de Tiendas Seguras’, me siento mucho más tranquilo y seguro en mi negocio. La Policía nos ha brindado herramientas y conocimientos muy valiosos para prevenir el delito y proteger nuestro patrimonio”, afirma Carlos Pérez, propietario de una tienda de abarrotes en el centro de Magangué.

La comunidad puede participar activamente en la campaña “Red de Tiendas Seguras” reportando cualquier actividad sospechosa a la línea de emergencia 123 o al cuadrante de su sector. Además, se invita a los comerciantes a unirse a la red y a participar en las capacitaciones y talleres que ofrece la Policía Comunitaria para fortalecer sus conocimientos en materia de seguridad y prevención del delito.