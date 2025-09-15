“Uno: entre el oro y la muerte” recibe prestigioso premio en Estados Unidos

El cine colombiano se sigue consolidando en el mundo, en esta oportunidad, la ópera prima de Julio César “Uno: entre el oro y la muerte” ha recibido el premio Best Drama en el Nvision Latino Film & Music Festival 2025, ceremonia realizada en Miami, Estados Unidos. La cinta derrota producciones de países como México, Argentina, Chile, Puerto Rico y Brasil.

Protagonizada por Marcela Mar y Juan Pablo Urrego, la película fue rodada en Guatapé y otras locaciones en Antioquia, este thriller dramático con tintes de acción es un retrato crudo y realista de la Colombia contemporánea, donde la ambición y la corrupción ponen en riesgo la vida de muchos.

Julio César debutó en la dirección con “Uno: entre el oro y la muerte” y sobre la construcción de la cinta dice a Caracol Radio, “me hospedo en un hotel al borde de la represa de Guatapé y me pongo a pensar varios días en una historia para hacer mi primera película y encontré en una situación personal, algo que quería contar, entonces lo que estaba sintiendo lo convertí en una tragedia familiar encabezada por una mujer, que busca respuestas de por qué y quién le hizo ese daño a su familia”.

“Uno: entre el oro y la muerte” recientemente recibió un total de 5 nominaciones a los Premios Macondo entre ellos Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Actriz Protagónica para Marcela Mar y Mejor Actor Protagónico para Juan Pablo Urrego. Además, está preseleccionada para representar a Colombia en los Premios Óscar y los Premios Goya.