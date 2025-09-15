Protestas en Ubalá impiden mantenimiento a hidroeléctrica El Guavio: podría haber afectaciones

Cundinamarca

Desde Enel Codensa prendieron las alarmas sobre la situación que vive en este momento la hidroeléctrica El Guavio, a propósito de las protestas que hacen los habitantes de Ubalá, exigiendo el cumplimiento de acuerdos pactados sobre el mantenimiento de la malla vial y beneficios en el pago del servicio de energía.

Según Enel, se ha programado un mantenimiento de la bocatoma de la Central, necesario para garantizar su operación, el cual se llevará a cabo de acuerdo con la programación emitida por el operador del mercado XM.

Para lograr que este mantenimiento cumpla con el cronograma previsto es necesario iniciar desde este momento con el transporte de equipos y el alistamiento técnico para adelantar las maniobras requeridas.

Sin embargo, pese a que la Compañía cuenta con los permisos requeridos para el tránsito de los equipos, ha cumplido con los compromisos acordados previamente, ha participado en los distintos escenarios de diálogo y resolución de conflictos y ha manifestado su voluntad de ser parte de las soluciones que se requieren, desde el 01 de agosto algunos representantes de la comunidad del municipio de Ubalá, están impidiendo el normal tránsito de estos equipos y no se ha logrado el libre tránsito de la maquinaria.

¿Qué pide la comunidad de Ubalá?

El pliego de peticiones de los manifestantes está basado en temas de pavimentación de vías y gratuidad del servicio de energía fuera del marco legal, principalmente. Temas que según la comunidad fueron pactados en mesas de negociación y que nunca han llegado a cumplirse, sin embargo, desde Enel aseguran que estas peticiones se salen de la capacidad de gestión de la compañía y necesitan del concurso de las instituciones de orden nacional, regional y local.

Es de recordar que, la Central Guavio es la planta de generación más grande del país y un activo estratégico para garantizar el suministro de energía, especialmente en el Área Oriental, que incluye a Bogotá.