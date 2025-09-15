Policía llegó a Turbaco con estrategia de seguridad ‘Caravanas por la vida’

Bajo la iniciativa ‘Caravanas por la vida’, la policía ha llevado a cabo operativos conjuntos con todas las especialidades del servicio policial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El objetivo principal de estos planes es realizar tomas masivas, patrullajes preventivos, registro a personas, controles y verificaciones de antecedentes, en zonas priorizadas, con el fin de identificar cualquier actividad delictiva que ponga en riesgo la tranquilidad de la comunidad.

Los resultados obtenidos en el desarrollo de estos planes durante su lanzamiento en el municipio de Turbaco han sido contundentes, logrando la incautación de armas corto punzantes y dosis de estupefacientes, cierre de establecimientos comerciales, como consecuencia de estas acciones las personas implicadas han sido sancionadas con ordenes de comparendo por comportamientos contrarios a la sana convivencia.

“Iniciamos con esta estrategia en el municipio de Turbaco, pero con esta iniciativa se recorrerá los diferentes barrios y sectores del área metropolitana, por eso se sigue invitando a la comunidad a denunciar oportunamente a la línea 123 cualquier hecho delictivo o que afecte la tranquilidad. aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena”, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

“Gracias a esta actividad preventiva, disuasiva y de control, se realizó la incautación de siete armas de fuego y la incautación de 120 armas cortopunzantes, en la premisa del gobierno nacional de salvar vidas”, sostuvo.

La colaboración ciudadana es fundamental en la lucha contra la delincuencia, y la Policía Nacional agradece a todos los ciudadanos que han contribuido con información valiosa para combatir los hechos delictivos.

Se reafirma que no se dará tregua a la delincuencia y se dará captura a aquellos que pretendan perturbar el orden y la seguridad.