Naciones Unidas encuentra fallas graves en la garantía de derechos sociales y económicos en Colombia

En el marco de la 78ª sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, Colombia presentó su séptimo informe periódico sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Aunque la delegación oficial, encabezada por el embajador ante la ONU en Ginebra, destacó los esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz, políticas agrarias, género y programas sociales, la rendición estuvo marcada por duras críticas y vacíos importantes de información.

El Comité DESC cuestionó la ausencia de respuestas claras en áreas clave como salud sexual y reproductiva, educación inclusiva, acceso al agua, consulta previa, progresividad tributaria y derechos laborales. Además, se evidenció una notoria falta de enfoques de equidad de género y étnica en el diseño y aplicación de políticas públicas, especialmente en los territorios más vulnerables.

Una de las principales críticas se centró en la ausencia de ministerios clave, lo que limitó considerablemente la capacidad de respuesta del Estado colombiano.

“La ausencia de ministerios claves como Salud, Educación, Hacienda, así como Departamentos Administrativos como Planeación Nacional, Prosperidad Social y Estadística limitó la capacidad de respuesta estatal frente a los cuestionamientos del Comité”, explicó el órgano de la ONU.

El Comité también expresó preocupación por la persistencia de violencia contra líderes sociales, la alta informalidad laboral que afecta a más de la mitad de la población trabajadora, las dificultades en la restitución de tierras y la reparación a víctimas de abusos empresariales. La falta de datos confiables en materia de salud, educación y lucha contra la corrupción fue otro punto crítico del informe.

“Como Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo advertimos que este examen internacional refleja la falta de capacidad del Estado colombiano para dar respuesta a cuestionamientos claves para la garantía de los DESCA, así como la poca estrategia para presentar logros, como la reforma laboral, y explicar obstáculos, como los bloqueos legislativos a la reforma a la salud. Este panorama centró la atención en el poder ejecutivo del país, dejando de lado la corresponsabilidad de los demás poderes públicos para acabar con la persistencia de la desigualdad, la pobreza y la desprotección de las comunidades y poblaciones históricamente marginadas”, reitera.