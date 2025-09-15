MinDefensa propone reforzar la cooperación internacional para fortalecer la seguridad marítima

El Ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, se reunió en Londres con Arsenio Domínguez, Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI), esto con el fin de fortalecer la cooperación internacional en seguridad marítima.

Durante este encuentro, Colombia presentó su propuesta para establecer un Código de Ética Marítima, orientado a prevenir y sancionar delitos en el ámbito marítimo como el narcotráfico, la trata de personas y la pesca ilegal. Esta iniciativa busca promover operaciones conjuntas más eficaces entre Estados.

El diálogo también incluyó la transferencia de buenas prácticas y tecnología para cerrar rutas ilegales y reforzar la protección de los océanos.