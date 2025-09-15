Lanzaron movimiento cívico “Mujeres por la Democracia”: ¿qué busca?

Cartagena

En el Día Internacional de la Democracia, estatuas de las principales ciudades amanecieron vestidas con pañoletas vinotinto, llevando un mensaje simbólico y potente: las mujeres están listas para defender la democracia. Las mujeres van a poner la democracia de moda.

La intervención fue realizada por Mujeres por la Democracia, una organización sin ánimo de lucro integrada por más de 300 mujeres de distintas regiones y sectores del país, comprometidas con fortalecer la democracia y defender las instituciones en Colombia. En el Día Internacional de la Democracia se hace un llamado a cuidar y proteger los valores democráticos, recordando que la participación activa de las mujeres es esencial para consolidar un sistema político más sólido, plural e incluyente.

“Las esculturas no hablan, pero hoy están vestidas con un mensaje claro: la democracia está viva y debe ser cuidada por todos los colombianos. En tiempos de polarización, la apuesta es simple pero determinante: resolver las diferencias con respeto y a través de una participación ciudadana amplia y real”, afirmó Diana Rojas, directora ejecutiva de Mujeres por la Democracia.

“Invitamos a todas las mujeres que creen en los valores democráticos a que pongamos la democracia de moda, a entenderla, a participar en ella y a cuidarla”, expresaron las voceras del movimiento. Para Mujeres por la Democracia es necesario generar conciencia sobre las ventajas de la democracia: no es sólo votar cada cuatro años; es también poder expresarse y organizarse libremente, exigir rendición de cuentas y participar en condiciones de igualdad.

La acción se enmarca en la conmemoración promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 2007 declaró el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, invitando a los Estados a fortalecer sus instituciones y a reafirmar los principios democráticos esenciales.

Con más del 52% del censo electoral compuesto por mujeres, Mujeres por la Democracia hace un llamado claro: activar la voz de todas las mujeres para debatir, tener opiniones informadas, defender las instituciones democráticas y lograr una participación real y significativa en la vida pública del país.

La activación se acompaña de videos testimoniales y de un despliegue en redes sociales bajo el hashtag #LaDemocraciaEstáDeModa.