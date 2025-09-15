En ArmoníaEn Armonía

Programas

La muerte me enseñó a vivir: El médico que volvió de ECM para revelar los 4 poderes de la existencia

El doctor José Morales (www.doctormorales.es) es un médico especialista en medicina familiar, que en 2022 tuvo una experiencia cercana a la muerte (ECM) y hoy nos comparte lo que la muerte le enseñó para vivir con un sentido más profundo y revelador. Esta vivencia la convirtió en un libro que nos revela los que para él son los cuatro poderes que dejan este tipo de experiencias y que nos sirven a todos para disfrutar de una existencia mucho más consciente y trascendente.  

La muerte me enseñó a vivir: El médico que volvió de ECM para revelar los 4 poderes de la existencia

La muerte me enseñó a vivir: El médico que volvió de ECM para revelar los 4 poderes de la existencia

23:13

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La muerte me enseñó a vivir: El médico que volvió de ECM para revelar los 4 poderes de la existencia

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad