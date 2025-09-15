La muerte me enseñó a vivir: El médico que volvió de ECM para revelar los 4 poderes de la existencia
El doctor José Morales (www.doctormorales.es) es un médico especialista en medicina familiar, que en 2022 tuvo una experiencia cercana a la muerte (ECM) y hoy nos comparte lo que la muerte le enseñó para vivir con un sentido más profundo y revelador. Esta vivencia la convirtió en un libro que nos revela los que para él son los cuatro poderes que dejan este tipo de experiencias y que nos sirven a todos para disfrutar de una existencia mucho más consciente y trascendente.
