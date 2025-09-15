Instalado segundo periodo de sesiones extras en el Concejo de Cartagena: se estudiarán dos proyectos

Se llevó a cabo la instalación del segundo período de sesiones extraordinarias del Concejo Distrital de Cartagena, convocado por el alcalde mayor Dumek Turbay Paz mediante el Decreto 2049 de 2025.

El propósito de estas sesiones es el estudio de los siguientes Proyectos de Acuerdo:

• Proyecto de Acuerdo: “Por medio del cual se efectúa un traslado entre unidades ejecutoras y una incorporación en el presupuesto de rentas, recursos de capital, recursos de fondos especiales y establecimientos públicos, así como los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, y se dictan otras disposiciones”.

• Proyecto de Acuerdo: “Por el cual se otorga al alcalde mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepción de bienes y servicios, y se dictan otras disposiciones”.

La instalación estuvo a cargo de la secretaria general del Distrito, María Patricia Porras, en representación del alcalde mayor.

Durante el acto, el presidente del Concejo, Rafael Meza Pérez, expresó:“Reiteramos a la Administración Distrital y a la ciudadanía nuestro compromiso para viabilizar aquellas iniciativas que cumplan con los requisitos legales y que estén encaminadas al cumplimiento de los fines del Estado. Seguiremos trabajando arduamente, asumiendo la crítica constructiva y el debate sano cuando sea necesario, pero con el pleno convencimiento de que haremos la tarea para la cual fuimos elegidos: trabajar comprometidos siempre con nuestra gente”.

Agotado el orden del día, la mesa directiva citó para mañana martes 16 de septiembre a las 8:30 a.m.