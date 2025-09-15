Fatal accidente en la vía San Pablo- Simití, Bolívar: un pastor cristiano es la víctima

En el municipio de Aguachica- Cesar terminó falleciendo un pastor cristiano de 50 años identificado como Jorge Monroy, quien es la víctima de un accidente ocurrido entre las poblaciones de San Pablo y Simití, al sur del departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Lo que se pudo establecer es que el líder religioso fue arrollado por un vehículo de servicio particular, que presuntamente perdió el control e impactó de manera violenta al hoy occiso. No obstante, alcanzó a recibir cuidados en un centro asistencial del vecino municipio, pero los esfuerzos médicos resultaron insuficientes.

Del finado se supo que residía en la urbanización Guarigua y era músico en su comunidad cristiana.