Fatal accidente en la vía San Pablo- Simití, Bolívar: un pastor cristiano es la víctima

El religioso fue arrollado por un carro

Cortesía

En el municipio de Aguachica- Cesar terminó falleciendo un pastor cristiano de 50 años identificado como Jorge Monroy, quien es la víctima de un accidente ocurrido entre las poblaciones de San Pablo y Simití, al sur del departamento de Bolívar.

Lo que se pudo establecer es que el líder religioso fue arrollado por un vehículo de servicio particular, que presuntamente perdió el control e impactó de manera violenta al hoy occiso. No obstante, alcanzó a recibir cuidados en un centro asistencial del vecino municipio, pero los esfuerzos médicos resultaron insuficientes.

Del finado se supo que residía en la urbanización Guarigua y era músico en su comunidad cristiana.

