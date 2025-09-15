“Es una medida homofóbica”: Gustavo Petro sobre decisión para el ministro de Igualdad, Juan Florián

El Gobierno ha manifestado completo apoyo al ministro Juan Carlos Florián, tras la decisión del tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó su suspensión provisional, mientras estudia la demanda relacionada con la ley de cuotas.

El presidente Gustavo Petro aseguró que se trata de una medida homofóbica, que desconoce el derecho a ser persona y atenta contra la libertad humana.

"La persona es libre y sabemos que debe desarrollarse libremente, sino volvemos a la esclavitud, no se puede permitir la esclavitud de nuevo“.

El alto mandatario reiteró lo que dijo el ministro Armando Benedetti, y aseguró que el Gobierno cumple con la ley de cuotas.

“Hay paridad de género en mi gabinete, porque con Juan siendo hombre o mujer, o ambas cosas, hay paridad en mi gabinete“.

¿Por qué suspendieron al ministro Florián?

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es para estudiar en profundidad una demanda que asegura que no hay paridad en el gabinete.

“El porcentaje de participación de las mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio de los Ministerios del Sector Central del Orden Nacional es del 47.4 % (9 de 19), mientras que el de los hombres es del 52,6 % (10 de 19)”, señala la demandante.