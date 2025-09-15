¿Cuándo serán las inscripciones de los precandidatos a la presidencia por partidos políticos?

Colombia

A partir del viernes 19 de septiembre y hasta el 26 de septiembre, se llevará a cabo la inscripción de candidatos para las consultas internas de los partidos políticos, que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre en todo el país.

Según explicó el registrador nacional, Hernán Penagos, estas consultas tienen el mismo carácter de unas elecciones nacionales, ya que permiten a los partidos definir sus candidatos a la Presidencia, al Congreso de la República, establecer listas, adoptar decisiones estatutarias o resolver asuntos internos.

Penagos señaló que uno de los principales desafíos es el tiempo: mientras unas elecciones ordinarias requieren alrededor de un año y medio de preparación, las consultas deben organizarse en apenas un mes. No obstante, aseguró que la entidad ya está trabajando en el presupuesto y que se encuentra preparada para garantizar una jornada transparente.

¿Cuáles son las fechas clave?

• Inicio de inscripción: 19 de septiembre 2025

• Cierre de inscripción y plazo de retracto de partidos: 26 de septiembre 2025

• Día de las consultas: 26 de octubre 2025

• Dónde votar: consultar su lugar de votación por medio de la página de la Registraduría

• Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

• Quiénes votan: Ciudadanos habilitados en el censo electoral, de acuerdo con la convocatoria de cada partido.

Con estas consultas, cerca de 16 partidos, entre ellos los partidos del Pacto Histórico, que están en un proceso de fusión de personerías jurídicas en el CNE, buscan definir a sus precandidatos y listas para las elecciones nacionales del próximo año.

¿Cuáles serán los puestos de votación?

Aunque no se habilitarán todas las mesas de votación debido a que la participación histórica en este tipo de consultas es menor, sí estarán disponibles todos los puestos de votación del país, con entre 20.000 y 25.000 mesas. La jornada electoral se desarrollará en el horario habitual: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La Registraduría contará con jurados, sistemas de transmisión y divulgación de resultados, garantizando el mismo procedimiento logístico de unas elecciones ordinarias.