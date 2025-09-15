Cortes de luz este martes en Barranquilla y Baranoa: consulte si su barrio será afectado

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Con el objetivo de optimizar la calidad del servicio eléctrico, la empresa operadora de energía anunció una serie de intervenciones programadas para este martes 16 de septiembre en varios sectores de Barranquilla y el municipio de Baranoa.

Intervenciones en el norte de Barranquilla

En el barrio La Concepción, ubicado en el norte de la ciudad, se realizarán trabajos técnicos sobre la carrera 65, entre las calles 75 y 76, en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Durante esta jornada, se presentarán interrupciones en el suministro eléctrico en esta zona.

Adecuaciones menores en el circuito San Felipe

De manera simultánea, se ejecutarán trabajos menores en el circuito San Felipe, con breves suspensiones del servicio en diferentes horarios y puntos de los barrios Me Quejo, Por Fin y El Edén:

Trabajos por la tarde en Los Olivos

Me Quejo

Calle 83 con carrera 21: de 7:55 a.m. a 8:55 a.m.



Calle 82F con carrera 21D: de 9:00 a.m. a 9:55 a.m.

Por Fin

Carrera 21A con calle 82A: de 10:00 a.m. a 10:55 a.m.



Carrera 22 con calle 83B: de 10:00 a.m. a 10:55 a.m.



Carrera 21A con calle 82A: de 11:00 a.m. a 11:55 a.m.

El Edén

Calle 100 con carrera 27: de 12:00 m. a 12:55 p.m.

En el barrio Los Olivos, al suroccidente de Barranquilla, las labores se llevarán a cabo durante la tarde en las siguientes direcciones y horarios:

Cambio de poste en Baranoa

Calle 103 con carrera 26B: de 1:00 p.m. a 1:55 p.m.

Calle 109B con carrera 13B: de 2:20 p.m. a 3:30 p.m.

Carrera 23A con calle 106: de 3:40 p.m. a 4:50 p.m.

Calle 109D con carrera 13A: de 4:55 p.m. a 5:55 p.m.

Finalmente, en el municipio de Baranoa, se tiene previsto el cambio de un poste en la calle 21 con carrera 13, barrio Pradito, entre las 8:45 a.m. y 12:15 p.m.



