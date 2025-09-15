“Colombia necesita legalización de drogas”: Alejandro Ocampo ante posible descertificación de EE.UU.

Tras la expectativa por una posible descertificación de Estados Unidos a Colombia, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, cuestionó esa eventual decisión y afirmó que, "Colombia no necesita certificación de drogas, necesita legalización de drogas”

Además, Ocampo señaló que, a pesar de décadas de políticas represivas frente a esta problemática, se sigue enfrentando la venta ilegal de drogas en el mundo.

“A pesar de décadas de políticas represivas, el mundo sigue enfrentando carteles, violencia y grupos ilegales tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa. La venta ilegal de cocaína no ha disminuido”, dijo el congresista.

“El precio alto no lo genera la hoja de coca ni el proceso de producción, sino la ilegalidad”: Ocampo ante la descertificación

El congresista del Pacto Histórico aseguró que las medidas de represión no han reducido el consumo de drogas; por el contrario, han generado un incremento en los precios dentro del mercado ilegal.

“La venta ilegal de cocaína no ha disminuido, un kilo sigue alcanzando valores exorbitantes en el mercado internacional, cerca de 20.000 dólares en EE.UU. y 35.000 euros en Europa, mientras su costo de producción en Colombia es bajo”, explicó.

Además, advirtió que actualmente muchos consumidores están recurriendo a drogas más peligrosas, como el fentanilo responsable de la mayoría de muertes por sobredosis en Estados Unidos o a cocaína adulterada con esta sustancia, lo que representa graves riesgos para la salud en Colombia y en el mundo.

“Hoy, más que una certificación, Estados Unidos debe pensar de manera inteligente y avanzada. Así como logró con la marihuana un mercado regulado que debilitó a los ilegales, la salida frente a la violencia, al lavado de activos, a los carteles y al alto costo social de esta política fallida, es la legalización y regulación del consumo de cocaína y otras sustancias en el mundo”, concluyó el congresista.