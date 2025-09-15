Capturado alias de ‘Finca sin agua’ con marihuana y cocaína en carreteras de Bolívar

En la ruta 2515, kilómetro 87, de la vía Sincelejo - Calamar, la Policía Nacional, a través de la seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, logró la captura de un presunto expendedor de droga, de 21 años, conocido con el alias de ‘Finca sin agua’.

El detenido se movilizaba en una motocicleta cuando los uniformados le hicieron la señal de pare. El individuo hizo caso omiso y se dio a la fuga en el puesto de prevención vial de San Jacinto, Bolívar. Tras interceptarlo, en la requisa le encontraron un kilo de marihuana tipo creepy y 120 dosis de base de coca en un costal.

Según información de la comunidad, este presunto expendedor, al parecer, se dedica a surtir los expendios de droga en El Carmen de Bolívar.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a la espera de que un juez de la república defina su situación judicial.

En declaraciones recientes, el Coronel Alejandro Reyes Ramírez del Departamento de Policía de Bolívar enfatizó el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico e instó a los ciudadanos a denunciar actividades sospechosas. Según un informe del 9 de septiembre de 2025, la policía de Bolívar ha desmantelado nueve grupos dedicados al narcotráfico en lo que va del año, resultando en 997 capturas y la incautación de más de 159 kilogramos de sustancias ilícitas en municipios como El Carmen de Bolívar.