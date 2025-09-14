Procuraduría alerta sobre fallas de alimentación en centro penitenciario de Cúcuta

El Ministerio Público presentó un informe preventivo, el cual puede llegar a tener incidencia disciplinaria, fiscal y penal sobre la contratación del servicio de alimentación en los centros penitenciarios El Pedregal (Medellín) y el COCUC (Cúcuta) donde se evidencian incumplimientos que presuntamente vulnerarían derechos humanos en materia de alimentación.

La interventoría de estos contratos de alimentación ha detectado múltiples fallas en estos centros de reclusión, relacionados con la calidad, cantidad, tiempos de entrega y condiciones sanitarias de los alimentos suministrados. Este hecho afecta negativamente a la salud física de 7.000 Personas Privadas de la Libertad.

El Ministerio Público remitió el informe a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y al eje disciplinario de la Procuraduría, quienes trabajarán de manera conjunta para prestar este servicio público esencial de manera oportuna y eficiente.