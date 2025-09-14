“Con la filantropía cambiamos vidas”: Germán Cano Sanz

El empresario Germán Cano Sanz lleva más de 20 años radicado en los Estados Unidos y promueve el programa de filantropía de la Universidad de Ibagué

Ibagué

La Universidad de Ibagué viene impulsando el programa Vivirás Tolima, Vivirás Mi Educación por medio del cual busca unir voluntades de muchos colombianos y tolimenses para lograr que cientos de jóvenes puedan culminar sus estudios de pregrado donde la parte económica no sea impedimento para avanzar en sus estudios universitarios.

Uno de los principales promotores de este programa es el empresario Germán Cano Sanz, cuya familia ha estado ligada a la institución universitaria desde su fundación y en este momento relata las bondades de respaldar este tipo de iniciativas que tienen un hondo calado social y transformador.

“Con la filantropía uno cambia vidas. No está solamente uno donando un dinero para una causa sino que tiene un impacto al transformar vidas con las personas que tienen talento. Muchos tienen talentos pero las oportunidades no”, dice Cano.

Este empresario ibaguereño radicado hace más de 20 años en los Estados Unidos destaca que apoyando este programa de apoyo a través de becas universitarias se puede tener una mejor sociedad.

Germán Cano Sanz Ampliar

“El aporte en filantropía es clave para el desarrollo de la sociedad. Si logramos hacer una mayor inversión en el capital humano vamos a tener una mayor rentabilidad social, tendremos una mejor ciudad y un mejor departamento. Si nuestro mercado económico crece, nuestras empresas crecen. La inversión en filantropía crece el tejido social. Esa es la importancia de la filantropía”, dijo Cano Sanz.

Por medio de esta entrevista Germán Cano Sanz desea motivar a más personas a vincularse a este programa que ayuda a jóvenes a permanecer en la universidad. Incluso en los Estados Unidos ha logrado que más personas se vinculen a esta actividad.

“Cada peso que donemos se verá reflejado en la vida de un estudiante. La filantropía la hacemos todos y cada uno puede donar lo que esté a su alcance y la gratificación es muy grande”, dice este promotor de este programa de la Universidad de Ibagué.

Los interesados en donar a este programa pueden consultar la página web de la Universidad de Ibagué:

https://www.unibague.edu.co/donaciones/#quierodonar

