Un festival lleno de sabores y solidaridad en la Universidad de Ibagué

Ibagué

La Universidad de Ibagué tendrá una nueva jornada de solidaridad que se vivirá a través de la Fiesta de Sabores, evento que llenará el campus con una amplia oferta gastronómica.

Esta actividad se cumplirá del 16 al 18 de septiembre, donde el Patio de Banderas se convertirá en un espacio gastronómico y comercial con la vinculación de 18 marcas locales, todo con un objetivo común: apoyar el Fondo de becas Vivirás Tolima, Vivirá mi Educación.

Durante tres días, y con la celebración de amor y amistad como mejor excusa, la comunidad en general podrá disfrutar de una variada oferta que incluye desde hamburguesas, café y postres, hasta productos tradicionales y artesanales.

“Con cada compra hecha en los restaurantes participantes, se estará apoyando a jóvenes que necesitan ayuda para continuar sus estudios”, mencionó Bibiana Lucía Barreto Barbosa, directora de la Unidad de Filantropía.

Con esta iniciativa no solo se fortalece el fondo antes mencionado, sino que también se impulsa el comercio local. “Es una oportunidad para unirnos como comunidad en torno de la solidaridad y apoyar a quienes más lo necesitan”, añadió Barreto. Será la ocasión perfecta para compartir detalles especiales con los seres queridos.

Como novedad de esta versión, en el stand de Filantropía se ofrecerá tarjetas con mensajes personalizados que estudiantes y colaboradores podrán enviar a personas importantes en sus vidas. Esto, además de las nuevas marcas participantes, con lo que se amplía la oferta gastronómica y se eleva la experiencia del público.

“Buscamos fortalecer la generosidad y la empatía en nuestra comunidad. Esto contribuye a consolidar una verdadera cultura filantrópica, donde los alumnos beneficiados hallan oportunidades para transformar sus vidas y los emprendedores logran mayor visibilidad”, afirmó Barreto.

La Fiesta de Sabores y de la Solidaridad se vivirá en el Patio de Banderas de la Universidad de Ibagué.

