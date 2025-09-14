Alcalde de Cartagena pidió cancelar licencia a agencia de turismo tras accidente con turista en Barú

Cartagena

Sebastián Valencia Rivera, de 37 años, oriundo de Buga, Valle del Cauca y residente en Pereira, se encuentra estable en el Hospital Universitario del Caribe tras ser golpeado por una lancha en el sector conocido como Playa Tranquila en la isla de Barú, zona insular de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El alcalde Dumek Turbay se pronunció luego de la denuncia realizada por su esposa Marcela López en los micrófonos de Caracol Radio, donde aseguró que la agencia de nombre “Evelin Tours Cartagena” no ha entregado la póliza de seguros correspondiente que se debe brindar al adquirir este tipo de paquetes turísticos.

El mandatario solicitó a la Secretaría de Turismo cancelar la operación a esa agencia turística tras lo sucedido en la isla de Barú.

“Lo que le hemos pedido a la Secretaría de Turismo es primero una sanción severa, que le cancelen la licencia de operación a esa empresa de turismo. Ojo, no estoy inhabilitado para decir esto porque la que va a tomar la decisión es ella, pero debería cancelarle la licencia a esa empresa operadora”, expresó.

Asimismo, el alcalde Dumek Turbay pidió a la Capitanía de Puerto sancionar al piloto de la lancha que golpeó a este turista, teniendo en cuenta que Marcela López también denunció en Caracol Radio que esa persona no tenía licencia para utilizar ese tipo de embarcaciones.

“Deberíamos también no permitirle nunca más, y es lo que le hemos dicho la Capitanía de Puerto, que el piloto vuelva a estar encima de una embarcación en ese sector. En Playa Blanca hay que respetar la señalización turística y el bollado que se instaló”, concluyó el mandatario.