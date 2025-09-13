Medellín recupera 75 puntos críticos ocupados por habitantes de calle

Medellín, Antoquia

La administración distrital de Medellín avanza en la recuperación de espacios públicos afectados por asentamientos de habitantes de calle, cambuches y acumulación de residuos. A la fecha, ya se han intervenido 75 puntos críticos, en una estrategia liderada por la Secretaría de Inclusión Social y Familia, con apoyo de las secretarías de Seguridad, Salud, Espacio Público y la empresa Emvarias.

Uno de los ejes centrales de esta intervención ha sido el fortalecimiento de los equipos de atención directa. Mientras que en 2023 solo se contaba con 35 educadores en calle, en lo que va de este gobierno esa cifra aumentó a 420 profesionales. Gracias a este equipo, más de 1.000 personas en situación de calle son atendidas diariamente en centros de atención básica.

En estos espacios, los ciudadanos reciben servicios de higiene, alimentación, alojamiento temporal y acompañamiento psicosocial. El propósito es facilitar su proceso de resocialización y garantizar el acceso a la oferta institucional.

“Medellín está mejorando. Los habitantes de calle están siendo atendidos por un equipo de más de 400 educadores. Podemos realizar una atención focalizada e intervenir estos puntos críticos, en aras de que logremos volver a tener la ‘tacita de plata’ que queremos para Medellín”, aseguró la secretaria de Inclusión, Luz María Ramírez.

No obstante, la alcaldía advierte que la atención enfrenta retos legales: las personas en situación de calle no pueden ser retiradas del espacio público sin su consentimiento, lo que dificulta las acciones en sectores donde más del 90 % de esta población padece problemas de salud mental o consumo de sustancias psicoactivas sin diagnóstico ni tratamiento.

Como complemento a la estrategia social, la Secretaría de Espacio Público ha desmontado más de 4.300 cambuches, mientras que Emvarias ha retirado más de 3.810 metros cúbicos de basura acumulada en distintos sectores de la ciudad.

Desde la comunidad, líderes como Juan David Botero, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Prado Centro, han destacado la articulación con el gobierno distrital:

“La comunicación entre el equipo y la comunidad ha sido muy abierta y positiva. Se establecen duplas que permanecen varias horas en el mismo sector para la recuperación de los espacios”.

La Alcaldía de Medellín señala que, pese a las limitaciones heredadas y las restricciones legales, seguirá fortaleciendo esta estrategia, con más personal en territorio, articulación interinstitucional y campañas de sensibilización ciudadana.